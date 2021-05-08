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Общество

13:56

Песков заявил, что плохая погода может повлиять на воздушную часть парада Победы

общество погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Плохие погодные условия в Москве могут стать причиной определенных изменений в воздушной части парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Погода может повлиять на воздушную часть парада", – приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Только в субботу, 8 мая, может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.

Ранее ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве 9 Мая. В ночь на воскресенье и в первой половине дня сохранится вероятность пасмурной погоды с короткими дождями. К вечеру погода начнет улучшаться.

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