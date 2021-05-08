Синоптики прогнозируют сильный ветер 9 мая в Центральной России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Синоптики не ожидают особенного тепла в регионах центра Европейской России 9 мая, также будет ветрено, говорится в прогнозе погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"На особое тепло рассчитывать не стоит. Южнее Москвы – в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже – плюс 12 – плюс 15 градусов. К тому же погода в средней полосе будет ветреной. Девятого мая в Москве ночью – дожди и порывистый ветер <...> днем атмосферный фронт отойдет от столицы, будут прояснения в облаках, но местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на территорию Центральной России придет циклон, который зарождается на территории Европы. В ночь на 9 мая он начнет существенно влиять на погоду в этих областях.

В Гидрометцентре уточнили, что 10 мая воздух в столичном регионе прогреется до 20 градусов, осадков не ожидается.

Как сообщалось, 8 мая в Москве за 12 часов выпало около 30 миллиметров осадков. По данным столичного метеобюро, сильные дожди прекратятся не ранее 9:00 9 мая.