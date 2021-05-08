В Москве 8 мая выпало около 60% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за 12 часов выпало около 30 миллиметров осадков, сообщили в метеобюро Москвы.
"По предварительным расчетам, за день в городе выпало почти 60% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00 субботы с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", – приводит "Интерфакс" слова синоптика.
При этом месячная норма осадков в городе составляет 51 миллиметр. По прогнозам синоптиков, сильные дожди прекратятся не ранее 9:00 9 мая.
Кроме того, такие погодные условия побили предыдущий рекорд 8 мая, который был зафиксирован в 2017 году.
Ранее сообщалось, что в Москве в субботу, 8 мая, может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Днем в Москве может выпасть 7–14 миллиметров, а местами – до 20 миллиметров.
Также горожан предупреждали, что в городе до 9:00 9 мая ожидаются дождь и ветер с порывами до 16 метров в секунду.
В Москве может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков
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