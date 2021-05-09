Москвичам рассказали подробности о параде Победы на Красной площади

В 76-ю годовщины Победы 9 мая состоится традиционный парад на Красной площади. В прошлом году он был перенесен на 24 июня из-за обострения ситуации с коронавирусом. Расскажем, какие сюрпризы ждут зрителей парада и как складывалась история торжественного марша.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Без новинок не обойдется

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 9 мая в параде на Красной площади примут участие более 12 тысяч человек, 191 единица боевой техники и 76 вертолетов и самолетов. Проезд в механизированной колонне в 2021 году станет дебютным для новейшего бронеавтомобиля "Тайфун-ПВО". Он предназначен для перевозки расчетов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на колесном шасси.

На крыше бронеавтомобиля установлен 12,7-миллиметровый пулемет для борьбы с низколетящими целями. Также "Тайфун-ПВО" оснастили специальным люком для оператора ПЗРК. Его полная масса составляет 14 тонн, а максимальная скорость – более 100 километров в час.

В новом качестве зрителям также покажут истребитель Су-57, танк Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2М. Всего в состав колонны войдут 35 образцов новой и модернизированной военной техники, рассказал Шойгу.

Ожидаются сюрпризы и в воздушной части. Ее особенностью в этом году станет новый элемент – пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники.

Открывать авиачасть парада впервые будут три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. За ними пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н. Все полеты выполняются на высоте от 180 до 550 метров на скорости от 200 до 550 километров в час, рассказали в Минобороны.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

История традиции

Парад Победы на Красной площади вновь пройдет 9 мая после годичного перерыва. В 2020 году торжественный марш в традиционную дату не состоялся. Он прошел 24 июня, в день проведения первого в истории парада Победы на Красной площади. В 1945 году им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Интересно, что следующий парад состоялся только в 20-й юбилей Победы. В 1946 и 1947 годах 9 Мая было выходным, однако торжественные марши не проводились. А с 1948 по 1964 год День Победы и вовсе официально не отмечали.

Только в 1965 году 9 Мая стало выходным, а на Красной площади вновь состоялся парад. Тогда же впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем стал Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов, ассистентами были Герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария. Именно они 1 мая 1945 года водрузили стяг над Рейхстагом.

После парада 1965 года следующий торжественный марш на Красной площади прошел спустя 20 лет. На 40-летие Победы в 1985 году в параде принимали участие не только воинские части и боевая техника, но и колонны ветеранов. На брусчатку также вышла и боевая техника времен Второй мировой войны.

Четвертым и последним в советской истории стал парад 9 мая 1990 года. Тогда во время исторической части по Красной площади проехал тягач, на котором установили точную копию памятника Воину-Освободителю из Трептов-парка в Берлине.

Ежегодными военные парады в День Победы стали только в 1995 году, когда был принят соответствующий закон. Согласно документу, парады с привлечением вооруженной и военной техники и использованием копий Знамени Победы должны проводиться в Москве, городах-героях и городах с местом дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В тот же год впервые наземную часть парада на Красной площади дополнил показ летательных аппаратов. В воздух тогда поднялись 79 самолетов и вертолетов. Постоянной воздушная часть парада стала только в 2008 году.

