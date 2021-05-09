Механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34

10:50
Фото: трансляция телеканала "Россия 24"
По Красной площади проходит механизированная колонна, которую возглавляет танк Т-34. Мероприятие проходит в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В параде принимают участие оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".
По главной площади страны пройдет также современная техника. В том числе такие новейшие образцы вооружения, как танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки Коалиция-СВ, боевые машины пехоты "Курганец" и бронетранспортеры "Бумеранг".
Москву в честь Дня Победы украсили более 1,3 тысячи праздничных плакатов. Яркие изображения развесили на городских билбордах, остановочных павильонах, киосках, афишных стендах.
Также был подготовлен поздравительный видеоролик, который транслируется на медиафасадах "домов-книжек" на Новом Арбате.
Вечером 9 мая, а также в ночное время архитектурно-художественная подсветка зданий города будет работать в праздничном режиме.
Эксперт рассказал, с какой скоростью может двигаться военная техника
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: