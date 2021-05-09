Механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34

Фото: трансляция телеканала "Россия 24"

По Красной площади проходит механизированная колонна, которую возглавляет танк Т-34. Мероприятие проходит в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В параде принимают участие оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".

По главной площади страны пройдет также современная техника. В том числе такие новейшие образцы вооружения, как танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки Коалиция-СВ, боевые машины пехоты "Курганец" и бронетранспортеры "Бумеранг".

Москву в честь Дня Победы украсили более 1,3 тысячи праздничных плакатов. Яркие изображения развесили на городских билбордах, остановочных павильонах, киосках, афишных стендах.

Также был подготовлен поздравительный видеоролик, который транслируется на медиафасадах "домов-книжек" на Новом Арбате.

Вечером 9 мая, а также в ночное время архитектурно-художественная подсветка зданий города будет работать в праздничном режиме.

