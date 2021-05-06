Более 1,3 тыс плакатов украсили Москву ко Дню Победы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Москву в честь Дня Победу украсили более 1,3 тысячи праздничных плакатов. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в Telegram.
Яркие изображения развесили на городских билбордах, остановочных павильонах, киосках, афишных стендах.
"Подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться 8 и 9 мая на медиафасадах "домов-книжек" на Новом Арбате", – отметил заммэра города Петр Бирюков.
Уточняется, что вечером 9 мая, а также в ночное время архитектурно-художественная подсветка зданий города будет работать в праздничном режиме.
Ранее сообщалось, что город также украсят флагами и декоративными конструкциями. Ведомство подготовило специальную концепцию праздничного оформления улиц к 9 Мая, основным цветом для которого был выбран красный.
Салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве прогремит с 16 точек. Начало салюта запланировано на 22:00 по московскому времени. Он продлится 10 минут.
В небо выпустят более 12 тысяч фейерверочных изделий различных видов. Всего их будет около 70 ("Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка" и "Триколор").
Медиафасад Останкинской башни напоминает об акции "Бессмертый полк"
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