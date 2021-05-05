Флагами и декоративными конструкциями украсят Москву ко Дню Победы

Фото: комплекс городского хозяйства города Москвы

Улицы Москвы украсят флагами и декоративными конструкциями в преддверии Дня Победы, сообщил заммэра и глава столичного комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

"День Победы – один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен – на улицах установят флаги, декоративные конструкции, тематические стенды и стелы, поздравительные открытки", – заявил он.

Комплекс городского хозяйства подготовил специальную концепцию праздничного оформления улиц к 9 Мая, основным цветом для которого был выбран красный.

"Основным цветом был выбран красный – цвет нашего знамени – официального символа победы советского народа над фашистской Германией. В рамках реализации концепции запланировано оформление въездов в город, ТТК и вылетных магистралей, центральных площадей, мостов и набережных, пешеходных зон, парков и скверов", – сказал вице-мэр.



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Декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы" украсят Фрунзенскую набережную у здания министерства обороны, а огромная звезда "Город-герой Москва" появится около Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Также будут украшены главные столичные мосты.

"В общей сложности будет установлено более 2,7 тысячи декоративных элементов, большая часть из которых – флаговые конструкции. Флаги традиционно украсят перила главных московских мостов – Крымского, Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкого и ряда других", – пояснил Бирюков.

По его словам, все праздничные декорации применяются повторно путем замены праздничных полотен и передекорирования.

Ранее сообщалось, что салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве прогремит с 16 точек. Начало салюта запланировано на 22:00 по московскому времени. Он продлится 10 минут.

В небо выпустят более 12 тысяч фейерверочных изделий различных видов. Всего их будет около 70 ("Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка" и "Триколор").