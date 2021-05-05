В подготовке к параду в Москве участвуют 3 тысячи специалистов городских служб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 3 тысяч специалистов и 2 тысяч единиц техники городских служб задействованы в подготовке и проведении парада Победы в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Подготовить маршрут движения, сделать временную разметку, организовать перепуск движения городского общественного транспорта по улицам Москвы и не создать дискомфорта, вовремя оповестить население о проводимых мероприятиях, связанных с репетициями парада", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, все эти вопросы решаются не в последний день, а раньше.

Специалисты дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений и дождеприемной сети на маршруте движения военной техники, на некоторых участках защитили от деформации гранитное мощение прочным резиновым покрытием.

Кроме того, во время мероприятий на всем маршруте движения техники дежурят аварийные бригады, а после дорожное покрытие промывается, чтобы удалить следы топлива.

Накануне в центре столицы прошла репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В репетиции приняли участие свыше 12,5 тысячи человек.

Стройными рядами прошли офицеры, сержанты и солдаты воинских частей, учащиеся военно-учебных заведений, "Юнармия", подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ.

В репетиции было задействовано свыше 190 единиц техники, в числе которых танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата", бронеавтомобили "Тайфун" и другие.

Парад по традиции состоится 9 мая на Красной площади. Россияне смогут посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия. Также военные парады пройдут в 27 городах России.

