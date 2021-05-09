Путин в День Победы почтил память погибших воинов у могилы Неизвестного Солдата

11:29
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Владимир Путин возложил венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Вместе с российским лидером на церемонии присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Путин после парада дошел до Александровского сада пешком. У Вечного огня солдаты Президентского полка установили два венка от имени российского лидера и от имени президента Таджикистана. После этого Путин расправил на венке ленты, выполненные в цветах российского флага, и почтил память погибших в войне минутой молчания.
Церемонию завершили гимн России, гимн Таджикистана и марш роты Почетного караула. В церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и учащиеся суворовских училищ.
Прах неизвестного солдата был перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. Позднее там открыли мемориал и аллею городов-героев.
В Москве завершился парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В торжественном шествии приняли участие порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр. По площади проехали более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, оперативно-тактические ракетные комплексы.
Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы. По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником. Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил Путин.
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