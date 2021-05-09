Москвичам рассказали, где можно посмотреть на боевую технику времен Второй мировой войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве можно посмотреть на советскую технику, которая защищала столицу, добралась до Берлина, участвовала в боях на Дальнем Востоке и других фронтах. Также в музеях демонстрируются боевые машины союзников и противников – нацистской Германии и милитаристской Японии. Где посмотреть на военную технику, рассказывается на официальном портале мэра столицы.

В фондах музея Победы на Поклонной горе хранится более 300 тысяч экспонатов – обмундирование, снаряжение, знаки отличия, картины, скульптуры, а также военная техника, которой насчитается более 400 единиц.

Специалист-историк музея Победы Александр Михайлов рассказал, что в музее представлена техника, которая воевала на всех фронтах Второй мировой войны, например, 305-миллиметровая морская железнодорожная установка ТМ-3-12, которая участвовала в боях на полуострове Ханко на юге Финляндии. Другой экспонат – бомбардировщик Ил-4. Такие машины совершали дерзкие налеты на Берлин в самом начале войны.

На одной из площадок музея представлена трофейная техника нацистской Германии: полугусеничные тягачи, средние танки Panzer III, Panzer IV, штурмовые установки Sturmgeschütz III, истребители танков и так далее.

Бронетанковый музей в Кубинке – это первая в мире площадка по количеству японской трофейной техники. Также есть техника, стоявшая на вооружении немецкой армии, например, сверхтяжелый танк "Маус", которых было собрано всего два.

Еще одна музейная площадка, где можно посмотреть на военную технику, – Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, основанный в 1919 году. Сегодня в здании музея 24 зала с экспонатами, а боевые машины разместили на открытой площадке – всего выставлено 160 единиц военной техники. Выставляются не только раритеты времен Второй мировой войны, но и современная техника, стоящая на вооружении армии России.

Музей техники Вадима Задорожного в Подмосковье – крупнейшая в Европе частная коллекция исторической техники. Здесь удастся увидеть не только военные машины, но и редкие ретроавтомобили, железнодорожный транспорт, космические объекты и предметы быта.

"Отличие Музея техники Вадима Задорожного в том, что очень многие экспонаты на ходу. Задорожный сам занимается реставрацией и восстанавливает в том числе технику периода Великой Отечественной войны. Именно ее мы можем видеть на парадах, которые проходят 7 ноября. Это уникальные танки Т-38, Т-40 и другие образцы бронетехники и автомобильного вооружения", – пояснил Михайлов.

Экспозиция Государственного музея обороны Москвы в основном посвящена Московской битве – одному из ключевых сражений войны. Военная техника, задействованная в обороне Москвы, размещена на площадке у входа в музей: гаубица М-30 1938 года, гаубица-пушка МЛ-20 1937 года, зенитная пушка 61-К 1939 года, пушки ЗиС-2 и ЗиС-3 и, конечно же, знаменитая "Катюша".

Боевые машины Второй мировой войны также можно увидеть в Артиллерийском дворе Государственного исторического музея. Из техники того времени тут есть, например, пушка ЗиС-3 1942 года и противотанковая пушка М-42. Однако в основном представлено более старое оружие.

Ранее россиянам рассказали о параде Победы на Красной площади в 2021 году. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 9 мая в параде на Красной площади примут участие более 12 тысяч человек, 191 единица боевой техники и 76 вертолетов и самолетов.