Эксперт рассказал о параде 1945 года

Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал о первом параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года.

В 76-ю годовщину Победы 9 мая состоится традиционный парад на Красной площади. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.