В апреле москвичи на 12% больше нарушали антиковидные ограничения в транспорте

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В московском транспорте в апреле количество выявленных нарушений масочно-перчаточного режима выросло на 12 процентов. Это связано с усилением контроля, передает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

"В апреле выявлено более 56 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима, в марте таких нарушений было почти 50 тысяч. Строгое отношение к соблюдению правил в транспорте позволяет делать транспорт еще более безопасным и препятствовать появлению серьезных ограничений", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что порядка 70 процентов пассажиров снимают перчатки после прохода через турникеты. В связи с этим наличие данных средств индивидуальной защиты проверяли в вагонах метро и в наземном городском транспорте.

"В апреле мы усилили проверки в вагонах метро, на перронах станций, так как зачастую пассажиры снимают маски и перчатки после прохождения контроля. На майские праздники в Москву приедут туристы, поэтому мы увеличиваем контроль до 140 процентов по сравнению с обычными выходными", – подчеркнул руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Он также поблагодарил тех пассажиров, которые носят маски и перчатки до конца поездки.

Уточняется, что за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прирост заболевших коронавирусом вызван невысокими темпами вакцинации и несоблюдением масочно-перчаточного режима. Например, в метрополитене стало намного меньше людей в масках.

