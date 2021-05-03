В апреле москвичи на 12% больше нарушали антиковидные ограничения в транспорте

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В московском транспорте в апреле количество выявленных нарушений масочно-перчаточного режима выросло на 12 процентов. Это связано с усилением контроля, передает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".
"В апреле выявлено более 56 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима, в марте таких нарушений было почти 50 тысяч. Строгое отношение к соблюдению правил в транспорте позволяет делать транспорт еще более безопасным и препятствовать появлению серьезных ограничений", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что порядка 70 процентов пассажиров снимают перчатки после прохода через турникеты. В связи с этим наличие данных средств индивидуальной защиты проверяли в вагонах метро и в наземном городском транспорте.
"В апреле мы усилили проверки в вагонах метро, на перронах станций, так как зачастую пассажиры снимают маски и перчатки после прохождения контроля. На майские праздники в Москву приедут туристы, поэтому мы увеличиваем контроль до 140 процентов по сравнению с обычными выходными", – подчеркнул руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
Он также поблагодарил тех пассажиров, которые носят маски и перчатки до конца поездки.
Уточняется, что за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что прирост заболевших коронавирусом вызван невысокими темпами вакцинации и несоблюдением масочно-перчаточного режима. Например, в метрополитене стало намного меньше людей в масках.
В Москве усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в транспорте
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