В апреле жители Москвы более 30 тыс раз нарушали масочный режим в транспорте

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В общественном транспорте Москвы ежедневно работают около 1,8 тысячи контролеров, следящих за соблюдением масочно-перчаточного режима, за первую половину апреля они выявили более 30 тысяч нарушений, заявили в ГКУ "Организатор перевозок". Об этом сообщает "Интерфакс".

В учреждении отметили, что служба безопасности метрополитена и контролеры сохраняют интенсивность проверок соблюдения противоэпидемических мер в городском транспорте. Ношение перчаток и масок остается обязательным для пассажиров в течение всей поездки.

Ежедневно за соблюдением мер в столичном транспорте следят 350 контролеров "Организатора перевозок" и 1,4 тысячи инспекторов службы безопасности метрополитена.

С начала 2021 году в общественном транспорте Москвы было выявлено более 160 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима, причем за апрель было зафиксировано более 30 тысяч нарушений.

В ГКУ "Организатор перевозок" призвали москвичей соблюдать все необходимые меры, а также беречь свое здоровье и здоровье окружающих.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее объяснила, почему в России пока опасно отменять масочный режим. По словам эксперта, подобный шаг грозит подъемом заболеваемости. Наилучшим способом противостоять инфекции при этом остается вакцинация.