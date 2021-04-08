Эпидемиолог назвал условие отмены масок в офисах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В закрытых помещениях существует наибольший риск заражения COVID-19, поэтому в офисах все еще нужно носить защитные маски, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

"Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляцией, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют", – рассказал Покровский.

При этом эпидемиолог отметил, что окончательное решение будет зависеть от общей эпидемической ситуации.

По его словам, пандемия не закончилась, поэтому граждане обязаны соблюдать предписанные профилактические меры.

Специалист также напомнил о необходимости регулярно мыть руки и пользоваться санитайзерами.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее объяснила, почему в России пока опасно отменять масочный режим. По словам эксперта, подобный шаг грозит подъемом заболеваемости. Наилучшим способом противостоять инфекции при этом остается вакцинация.