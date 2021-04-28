В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о начале третьей волны COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
О третьей волне COVID-19 в РФ говорить пока рано, несмотря на прирост числа новых случаев заражения. Об этом сообщил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
По его словам, смягчать противоэпидемические меры на данный момент нельзя.
"Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и, чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели", – цитирует специалиста радиостанция "Говорит Москва".
Кроме того, эпидемиологи отметил, что прирост заболевших вызван невысокими темпами вакцинации и несоблюдением масочно-перчаточного режима. По его словам, в метрополитене стало намного меньше людей в масках, нет таких строгих проверок в транспорте – это все способствует тому, что число новых случаев не снижается.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа зараженных "британским" штаммом коронавируса в России. По ее словам, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.
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