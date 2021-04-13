В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пандемия COVID-19 не окончена. При этом, по его словам, на данный момент в стране спокойнее, чем в других государствах. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Пандемия не кончилась, здесь нечего сигнализировать. В России она (обстановка. – Прим. ред.) спокойнее, чем у наших соседей. Но было бы неверно говорить о том, что пандемия окончена", – уточнил Песков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа зараженных "британским" штаммом коронавируса в России. По словам Поповой, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.