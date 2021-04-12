Попова заявила о росте числа зараженных "британским" штаммом коронавируса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число выявленных в России случаев заражения "британским" штаммом коронавируса возросло до 128, сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По состоянию на 9 апреля мы провели исследование более 9 тысяч образцов материала и выявили 193 мутировавших варианта (коронавируса. – Прим. ред.). Это на сегодняшний день 128 случаев "британского" варианта, хочу отметить, что неделю назад был 101 случай, и преимущественно завозы из Турции и Танзании. Шестнадцать случаев "южноафриканского" варианта – это тоже Турция, Танзания, Южно-Африканская Республика", – заявила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.

"Мы отмечаем, что из Турецкой Республики наши сограждане привозят самые разные мутировавшие штаммы", – сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что на данный момент выявлено 49 случаев неуточненных мутаций.

"Общий анализ статистики показывает, что три из четырех выявленных коронавирусов в Республике Турция – это коронавирусы, относящиеся к мутировавшим вариантам этого вируса", – сказала она.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что вакцина, способная защитить сразу от нескольких штаммов коронавируса, сейчас проходит доклинические исследования. Он отметил, что, если испытания пройдут успешно, исчезнет необходимость в разработке и использовании нескольких вакцин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить "постковидное время". По ее словам, произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.