Более 15 тыс ветеранов поддержали инициативу Дмитрия Певцова о выплатах к боевым наградам

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Столичные ветеранские организации выступили в поддержку инициативы Народного артиста РФ Дмитрия Певцова, который предложил ввести выплаты ветеранам военных действий и членам их семей за боевые награды.

Ветеранские организации северо-востока Москвы собрали в поддержку инициативы 15 тысяч подписей. Сам Певцов, поздравляя россиян с Днем Победы, отметил, что Великая Отечественная война оставила след в судьбе каждой семьи.

"Это важная и трагическая часть нашей истории. Сейчас особенно важно сохранить память о войне и передать ее детям. Нашим детям, кто о великой войне и великой победе лишь читал книги или смотрел кино, кто уже не успел посидеть на коленях у дедов, вернувшихся с полей сражений, кому бабушки не успели рассказать, как ковали победу в тылу. Мы, каждый, в ответе за то, чтобы наши дети и дети наших детей знали правду о войне", – сказал актер.

Певцов подчеркнул, что попытки переписывания истории России являются неприемлемыми и непростительными, а каждый ветеран является настоящим героем нашего времени. Он полагает, что для них необходимо обеспечить выплаты к боевым наградам. Народный артист напомнил, что государство уже оказывало такую поддержку до Великой Отечественной войны по 1948 год.

"Мы – преемники ветеранов Великой Отечественной войны. Признание заслуг тех, кто воевал и трудился при Союзе, тех, кто сражается за Родину в современных войнах и конфликтах, считаю справедливым и необходимым. Эти люди уже защитили государство и всегда готовы сделать это снова", – заявил глава правления московской отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Петр Петров.

Ранее сообщалось, что ежегодную выплату ко Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов войны в России, Латвии, Литве и Эстонии. По указу Владимира Путина они получили по 10 тысяч рублей.