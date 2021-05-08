Фасад дома Кальмеера капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фасад исторического дома на Поварской улице отремонтируют в 2021 году, сообщает портал мэра и правительства Москва.
Дом построили в 1914 году на средства известного столичного адвоката – сына богатого иркутского купца Иосифа Кальмеера. Он мечтал, чтобы там жили знаменитые художники и поэты. С
На первый и второй этажи здания нанесена мощная рустовка – облицовка крупным камнем. Несколько полуколонн поддерживают украшенные горизонтальные перекрытия. Двухколонный портик-лоджия в центральной части увенчан нишей-раковиной. Над окнами шестого этажа расположены скульптурные композиции.
В 1918 году хозяина дома арестовали и расстреляли, а здание национализировали. Большие квартиры превратились в коммуналки для пролетариев. Новые жильцы стали закрашивать росписи и сбивать лепнину.
Значительная часть первоначальных интерьеров безвозвратно утеряна. Уцелевшие в парадной и в нескольких квартирах восстановили и отреставрированы уже после признания дома объектом культурного наследия.
Капитальный ремонт в многоквартирном доме-памятнике требует тонкого баланса между техническими требованиями к современным зданиям и сохранением уникальности объекта.
На объектах культурного наследия не применяется общая схема ремонта. Строители должны использовать индивидуальные решения. Чтобы сохранить исторический облик, нужно вести строгий контроль на протяжении всего процесса.
В программе капремонта больше 350 домов-памятников. В плане на 2021–2023 годы отреставрировать 4 437 домов. Это часть масштабной региональной программы капитального ремонта.
В конце апреля Сергей Собянин сообщил, что в столице началась реконструкция Южного речного вокзала. Обновят само здание, приведут в порядок причалы и набережные, обустроят велодорожки и зоны отдыха.
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