Первые односекционные трамваи вышли на маршруты на северо-западе Москвы

Фото: Telegram-канал "Дептранс Москвы"
На трамвайных маршрутах на северо-западе Москвы впервые стали курсировать новые односекционные составы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"Первые односекционные трамваи вышли на маршруты по северо-западу города. Новые вагоны – полностью низкопольные и подходят для маломобильных пассажиров. Постепенно они заменят своих высоких предшественников – Tatra-T3", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что один трамвай вмещает 110 пассажиров. Все вагоны оборудованы системой климат-контроля, USB-разъемами и медиаэкранами.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, трамваи являются наиболее экологичным и эффективным видом городского наземного транспорта. Так, за один час трамваи перевозят почти в три раза больше пассажиров, чем автобусы, отметил он.
"По поручению мэра мы будем развивать трамвайную сеть Москвы, чтобы трамвай стал таким же максимально надежным, как и мосметро. Для этого мы полностью меняем технологии ремонта, чтобы больше не останавливать движение и ремонтировать трамвайную инфраструктуру незаметно для пассажиров и жителей. Мы повышаем и комфорт поездок, закупаем новый подвижной состав – впервые в Москве поехали современные низкопольные односекционные вагоны, удобные для всех пассажиров", – заявил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что обновление столичного трамвайного парка будет полностью завершено к 2024 году. По его словам, через три года на линиях будут курсировать только составы нового поколения.
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