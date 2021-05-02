Какие улицы и станции метро будут недоступны с 1 по 10 мая

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Москва 24

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Общество

17:17

В московском транспорте до 10 мая усилили контроль масочно-перчаточного режима

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В майские праздничные и нерабочие дни в столичном транспорте усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, сообщает ТАСС. Как рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", почти в 2,5 раза больше контролеров проверяют наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров.

"Рейды проводятся регулярно на всех участках метро, на наземном и железнодорожном транспорте Москвы. Наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте проверяют более 1,2 тысячи контролеров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные торговые центры и магазины дополнительно проверят на соблюдение требований по COVID-19 в период с 1 по 10 мая. Руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк отметил, что в праздничные и нерабочие дни ограничивать работу столичных торговых точек не планируется.

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