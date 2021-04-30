В ТЦ Москвы усилят контроль за соблюдением COVID-требований в майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные торговые центры и магазины дополнительно проверят на соблюдение требований по COVID-19 в период с 1 по 10 мая, сообщил ТАСС руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.
Он отметил, что в праздничные и нерабочие дни ограничивать работу столичных торговых точек не планируется.
"Действительно, обычно большое количество гостей приезжает в столицу в майские праздники, и, возможно, будет повышенным посещение торговых центров. Конечно, в Москве продолжает действовать жесткое требование по ношению как масок, так и перчаток, хотел бы обратить на это особое внимание", – сказал Немерюк.
Накануне он сообщал, что власти Москвы в майские праздники будут проверять соблюдение требований по COVID-19 в ресторанах и кинотеатрах. По его словам, проверять будут ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции и рассадки на летних верандах.
В марте руководитель департамента торговли и услуг столицы рассказывал, что более 90% посетителей магазинов носят защитные маски.
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести майские праздники на даче в кругу семьи, а также избегать больших компаний. Как сообщили в пресс-службе организации, это станет хорошим решением в условиях сохранения рисков распространения коронавируса.
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