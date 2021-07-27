Пушков прокомментировал заявление Польши о спасении ЕС от "Северного потока – 2"

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Сенатор Алексей Пушков оценил заявление Польши о спасении Евросоюза от "Северного потока – 2". Об этом политик написал в своем Twitter.

Ранее замминистра иностранных дел Марчин Пшидач в интервью Polskie Radio заявил, что Польше удалось на несколько лет задержать строительство российского газопровода. По мнению дипломата, данными действиями его страна спасла ЕС.

В ответ Пушков подчеркнул, что в конечном итоге в вопросе строительства трубопровода Польша потерпела поражение.

"Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись", – написал сенатор.

Пушков добавил, что важным является лишь итоговый счет, который не в пользу Варшавы.

Ранее стало известно, что США достигли договоренности с Германией по "Северному потоку – 2". Известно, что ФРГ обязалась добиваться инициации новых общеевропейских санкций против России, если та предпримет агрессивные шаги в отношении Украины.

Кроме того, Германия согласилась способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.