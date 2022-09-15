Минкульт РФ дал ответ на требование Польши о возврате картин Пушкинского музея

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Официальных запросов от Польши по поводу передачи 7 картин Пушкинского музея в Москве не поступало. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

По данным Минкультуры, картины, которые требует вернуть Польша, были доставлены в СССР в рамках процедуры реституции. Поэтому подобные вопросы решаются в особом порядке.

"Данный вид ценностей относится к особой категории, так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия Нацисткой Германии и ее союзников в ходе Великой Отечественной войны", – объяснили в Минкультуры РФ.

До этого польские власти обратились к РФ с требованием о возврате стране 7 картин из коллекции Пушкинского музея. По словам министра культуры и национального наследия и вице-премьера Польши Петра Глиньского, произведения искусства до этого хранились в музеях Познани, Лодзи, Вроцлава, Вилянува и в имении Голухув.

Глиньский в свою очередь подчеркнул, что кабмин РФ до сих пор не рассмотрел ни одно из заявлений, которые направляла польская сторона по реституции более 10 тысяч объектов культуры, утраченных во время войны.