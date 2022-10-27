Песков оценил заявление, что СССР не освобождал Польшу от фашистов

Фото: kremlin.ru

Заявления Варшавы, что Советский Союз не освобождал Польшу от фашистов, являются чудовищной ложью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что при освобождении Польши погибло много российских граждан и жителей других республик СССР. Песков назвал эти слова попыткой оболванить молодое поколение и растить их, вскармливая этой ложью и питая ненависть к русским.

Представитель Кремля выразил надежду, что история покажет неправильность этого.

"Но по-другому, наверное, и невозможно к этому относиться", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава должна получить репарации от Москвы за Вторую мировую войну. По его словам, тогда войну начала Германия, а Россия позже к ней присоединилась. Лидер Польши также обвинил Германию в споре относительно репараций, которых добивается Варшава.

В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь Дуду к уголовной ответственности за реабилитацию фашизма. По его мнению, польский президент оскорбляет память дедов и прадедов россиян, которые отдали жизнь за свободу и независимость польского народа.



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