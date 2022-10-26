Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ "террористическим режимом"

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Сенат Польши принял резолюцию, в которой власти Российской Федерации названы "террористическим режимом". Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты.

Документ, который осуждает проведение специальной военной операции РФ на Украине, поддержали все 85 сенаторов, присутствующих на заседании. Однако резолюция является лишь выражением отношения польского парламента к происходящему и не подразумевает каких-либо действий.

Сенат также призвал другие страны поддержать Международный уголовный суд, который занимается расследованием преступлений на Украине.

Ранее парламент Эстонии признал российский режим террористическим, а также осудил вхождение новых территорий в состав РФ.

Уточнялось, что за инициативу проголосовали 88 депутатов парламента, никто не воздержался и не проголосовал против. Также эстонский парламент признал Россию государством – спонсором терроризма. Таллин призвал всех своих союзников принять аналогичные декларации.

Еще в августе парламент Латвии принял решение объявить Россию государством, поддерживающим терроризм, а также призвал ЕС остановить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии.

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