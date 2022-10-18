Аналитик назвала цель антироссийской риторики прибалтийских стран

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова раскрыла цель антироссийской риторики стран Прибалтики. Об этом сообщает RT.

"Эстония завершает прибалтийскую эстафету по признанию России страной-террористом или его спонсором. До этого такой статус России присвоили сеймы Латвии и Литвы, подобное заявление от Эстонии было лишь вопросом времени", – пояснила аналитик.

По ее словам, американская сторона, используя зависимые государства, создает "санитарный кордон" на западных границах РФ и Белоруссии. При этом, как уточнила Федосова, в США, где также нашлись ярые сторонники такого "признания" террористом, все же были люди, которые смогли предупредить о последствиях.

Аналитик объяснила, что странам Прибалтики "сдерживать накал ярости" по отношению к РФ нет необходимости. Кроме того, по словам эксперта, эти страны получают политические очки, показывая, как решительно они могут себя вести.

"На российско-эстонских отношениях это никак не скажется, они давно на дне... Эту ситуацию для нас лучше всего описывает пословица: "Собака лает, караван идет", – заключила Федосова.

18 октября парламент Эстонии признал российский режим террористическим, а также осудил вхождение новых территорий в состав РФ. За инициативу проголосовали 88 депутатов парламента, никто не воздержался и не проголосовал против.

Кроме того, эстонская сторона признала Россию государством – спонсором терроризма. Таллин призвал всех своих союзников принять аналогичные декларации.



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