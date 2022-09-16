Володин призвал привлечь президента Польши к ответственности за реабилитацию фашизма

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Президента Польши Анджея Дуду нужно привлечь к уголовной ответственности за слова о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что в законодательстве РФ предусмотрено уголовное наказание за реабилитацию фашизма.

"Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", – подчеркнул он.

Ранее Дуда заявил, что Польша должна получить от России репарации за Вторую мировую войну. По его словам, Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу, а Россия позже присоединилась к этой войне.

Дуда выразил мнение, что Польша должна требовать репарации и от России. Кроме того, он обвинил Германию в споре относительно репараций, которых добивается Варшава.

До этого российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Россия официально не получала обращений от Польши о компенсации якобы нанесенного советской стороной ущерба по итогам Второй мировой войны.

По его словам, Польша готовит Германии официальную ноту с предложением вступить в переговоры о возмещении Варшаве нанесенного в результате немецкой агрессии и оккупации ущерба.