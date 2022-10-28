14:16Политика
Польша потребует от РФ возмещения причиненного СССР ущерба во время Второй мировой войны
Фото: depositphotos/panama555
Польша рассчитает потери за годы Второй мировой войны и потребует возмещения ущерба от России. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.
По данным министерства, расчет произведут с помощью исследований, которые применялись для анализа ущерба, причиненного Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время войны.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов. По его словам, эти утверждения являются чудовищной ложью.
Песков назвал эти слова попыткой оболванить молодое поколение и растить их, вскармливая этой ложью и питая ненависть к русским.
До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша должна получить репарации от Москвы за Вторую мировую войну. По его словам, тогда конфликт начала Германия, а Россия позже к нему присоединилась.
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