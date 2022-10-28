Польша потребует от РФ возмещения причиненного СССР ущерба во время Второй мировой войны

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Польша рассчитает потери за годы Второй мировой войны и потребует возмещения ущерба от России. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

По данным министерства, расчет произведут с помощью исследований, которые применялись для анализа ущерба, причиненного Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время войны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов. По его словам, эти утверждения являются чудовищной ложью.

Песков назвал эти слова попыткой оболванить молодое поколение и растить их, вскармливая этой ложью и питая ненависть к русским.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша должна получить репарации от Москвы за Вторую мировую войну. По его словам, тогда конфликт начала Германия, а Россия позже к нему присоединилась.



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