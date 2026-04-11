Мужчина бросил коктейль Молотова в дом главы OpenAI Альтмана

В Сан-Франциско неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова в дом генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление компании.

В организации уточнили, что мужчина также угрожал сотрудникам штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Тем не менее в результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого, в данный момент он находится под стражей. Компания OpenAI содействует следствию.

В марте полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину по подозрению в причастности к обстрелу дома американской певицы Рианны в элитном районе Беверли-Хиллз. Находясь в автомобиле, она произвела около 10 выстрелов, несколько из которых попали в наружную стену здания.

В момент инцидента Рианна находилась внутри своего дома. В результате ЧП никто не пострадал. Злоумышленница была оперативно задержана. После произошедшего артистка усилила меры безопасности и перенесла предстоящую фотосессию. Позже задержанной женщине было предъявлено обвинение в покушении на убийство.