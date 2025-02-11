Глава OpenAI Альтман назвал Маска неуверенным в себе человеком

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Руководитель американской технологической компании OpenAI Сэм Альтман назвал бизнесмена и главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска несчастливым и неуверенным в себе человеком.

Журналист Bloomberg TV спросил у Альтмана, хочет ли Маск купить некоммерческую организацию OpenAI потому, что он не уверен в принадлежащей ему xAI. Тогда он ответил, что бизнесмен чувствует себя неуверенно всю жизнь.

"Не думаю, что он счастливый человек, я ему правда сочувствую", – добавил он.

Между тем руководитель OpenAI отклонил предложение инвесторов во главе с Маском о приобретении организации. Альтман упоминал в разговоре с Axios, что предприниматель хочет купить компанию, так как та – прямой конкурент xAI и победить ее на рынке не получается.

По данным Wall Street Journal, инвесторы хотели выкупить часть OpenAI за почти 98 миллиардов долларов.

Между тем состояние Маска впервые за два месяца 2025-го упало ниже 400 миллиардов долларов на фоне значительного снижения цен акций созданной им компании Tesla.

Акции автопроизводителя упали на 27% после достижения исторического максимума в середине декабря 2024 года. Особенно заметное снижение произошло на прошлой неделе: цена бумаг Tesla упала на 11% после новостей о сокращении продаж.