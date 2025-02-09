09 февраля, 20:23Политика
Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки"
Фото: 123RF/buzzfuss
Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск призвал закрыть "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки" (также признано иноагентом в РФ). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой", – отметил он.
Маск уверен, что эти СМИ потребляют миллиард долларов в год, а деньги на это идут от американских налогоплательщиков.
Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что страна теряет триллионы долларов из-за потенциально незаконных расходов. Так, новая администрация Штатов планирует рассмотреть возможность сокращения расходов, включая военные. Также планируется проверить министерство образования.