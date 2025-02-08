Трамп заявил, что США будут рассматривать возможность сокращения военных расходов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что новая администрация рассмотрит возможность сокращения расходов, включая военные. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме, передает РИА Новости.

"Мы собираемся оценить министерство образования. Мы также рассмотрим наши вооруженные силы. Мы посмотрим на огромные суммы денег, которые тратятся на вещи, не имеющие никакого отношения к делу и не представляющие ценности", – сказал Трамп.

Он также отметил, что США теряют триллионы долларов из-за потенциально незаконных расходов. По словам президента, проверки государственных структур выявили "огромные масштабы коррупции" и нецелевого использования средств. Трамп подчеркнул, что расследование проводится по его личной инициативе.

Ранее Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск после Агентства по международному развитию (USAID) проверит и другие структуры на коррупцию. Как отметил американский лидер, Маск делает отличную работу.