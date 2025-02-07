Парламентарий Константинов заявил о попытке USAID внедриться в парламент Крыма

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Структуры Агентства США по международному развитию (USAID) до 2014 года пытались проникнуть в парламент Крыма, создав информационный центр на базе парламентской библиотеки. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

"Они предлагали организовать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке", – сказал Константинов.

Он отметил, что деятельность USAID на полуострове прекратилась после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о начале ликвидации USAID. На своей странице в соцсети X он назвал организацию "змеиным гнездом леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку".

Кроме того, Агентство оказалось под пристальным вниманием после того, как президент США Дональд Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации. У многих они вызвали вопросы.

Недавно Белый дом опубликовал список самых нелепых трат Агентства США по международному развитию. Там отмечается, что USAID спонсировало террористов, кормило сирийских боевиков и поддерживало условия для наркотрафика из Афганистана.

