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03 февраля, 18:41

Политика

Илон Маск сообщил о ликвидации USAID

Фото: ТАСС/POOL/CHIP SOMODEVILLA

Миллиардер и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию США (USAID). Об этом он написал в соцсети X.

В своей публикации бизнесмен отметил, что агентство не подлежит восстановлению. Он также назвал его "комком червей".

"Со всем уважением к сотрудникам USAID – я обсудил это с ним (президентом США Дональдом Трампом. – Прим. ред.) в деталях, и он согласился, что нам следует закрыть его. Я уточнил у него это несколько раз", – также написал Маск.

Ожидается, что главное здание USAID закроется 3 февраля. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на электронное письмо для сотрудников организации.

В нем говорится, что некоторые сотрудники будут "работать удаленно". Часть штата, деятельность которой необходима для эксплуатации здания, продолжит работать по решению руководства.

Телеканал Fox News также сообщал, что в штаб-квартире USAID были сняты все вывески, а команда Маска взяла под контроль компьютерные системы. Более 50 руководящих сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск с запретом на внешние коммуникации без специального разрешения.

Ранее Маск заявил, что USAID, используя налоги простых американцев, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, а также платило местным СМИ за публикацию своей пропаганды. Миллиардер также назвал Агентство преступной организацией, которой "нужно умереть".

Трамп назвал руководство USAID "кучкой радикальных безумцев"

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