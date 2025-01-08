Daily Beast: биограф Маска утверждает, что тот сходит с ума и становится опасен для США

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Биограф американского предпринимателя Илона Маска Сет Абрамсон заявил, что психика миллиардера неуклонно слабеет и он становится опасен для США. Об этом сообщает издание Daily Beast.

"Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в сети на протяжении последних двух лет – учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен", – считает Абрамсон.

Он отмечает, что Маск фактически является президентом США из-за его влияния на избранного лидера страны Дональда Трампа. По его мнению, предполагаемая им психическая нестабильность Маска из-за этого ставит под угрозу все американское общество.

Абрамсон настаивает, чтобы уходящая администрация президента США Джо Байдена предприняла срочные меры, направленные на то, чтобы "защитить страну" от последствий правления Маска.

Ранее некоторые источники из окружения Трампа заявили телекомпании NBC, что Маск ведет себя так, будто занимает пост сопрезидента США, и стремится, чтобы это стало очевидным для всех. По их словам, бизнесмен отстаивает свои взгляды на будущее президентство Трампа в агрессивной манере и "наступает на пятки" другим единомышленникам политика.

До этого американские СМИ сообщали о том, что Маск и Борис Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты. Инцидент случился в резиденции в Мар-а-Лаго.

Маск спросил, не слишком ли большое влияние имеет Эпштейн, подразумевая, в частности, назначение главой Минюста Мэтта Гетца, а советником по юридическим вопросам Уильяма Макгинли. Советник Трампа, в свою очередь, разозлился из-за сомнений миллиардера в квалификации его кандидатов.

