Axios: Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на госпосты при Трампе

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Американский бизнесмен Илон Маск и советник избранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

Инцидент, по версии журналистов, случился 13 ноября в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, когда Маск спросил, не слишком ли большое влияние имеет Эпштейн, подразумевая, в частности, назначение главой Минюста Мэтта Гетца, а советником по юридическим вопросам Уильяма Макгинли.

Советник Трампа разозлился из-за сомнений миллиардера в квалификации его кандидатов. Издание пишет, что в какой-то момент у них случился открытый скандал, в котором Маск обвинил Эпштейна в раскрытии СМИ деталей о назначении представителей команды Трампа на ряд постов.

При этом разрыв между ними не стал сюрпризом для другой части команды, так как напряжение между ними фиксировалось еще с момента победы республиканца на выборах.

Ранее зарубежные СМИ предположили, что Эпштейн может занять должность специального посланника США по Украине, так как он родился в Москве и имеет родственников с обеих сторон конфликта. Однако такое предложение шокировало команду победившего на выборах президента, так как у Эпштейна нет дипломатического опыта.

