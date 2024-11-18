ET: глава DOGE Рамасвами собирается закрыть ФБР и уволить 1,5 млн человек

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Отвечающий за сокращение госрасходов в США Вивек Рамасвами собирается закрыть Федеральное бюро расследований (ФБР) и уволить 1,5 миллиона человек, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на индийскую газету The Economic Times.

Рамасвами вместе с бизнесменом Илоном Маском после победы Дональда Трампа на выборах американского президента возглавили новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

По версии издания, DOGE будет действовать вне правительства и давать рекомендации Белому дому по бюджетным расходам. Сам Рамасвами заявил, что планирует закрыть ряд министерств и провести сокращения и реструктуризацию некоторых департаментов в составе правительства.

Ранее Трамп отмечал, что Маск и Рамасвами должны будут демонтировать правительственную бюрократию, сократят избыточные правила, расходы и реструктуризуют федеральные агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначения в будущей администрации избранного президента США, заявлял, что Москва не собирается вмешиваться во внутриамериканские дела.

