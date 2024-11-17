Трамп предложил главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта на пост главы Минэнерго

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Избранный президент США Дональд Трамп предложил главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта на должность министра энергетики страны. Об этом пишет ТАСС.

"Крис является ведущим технологом и предпринимателем в энергетической сфере. Он работал в области ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой энергетики", – указано в заявлении Трампа.

Избранный президент также объявил, что Райт будет входить и в состав Национального совета по энергетике, который Трамп начал формировать в начале этой недели.

При администрации действующего президента США Джо Байдена пост министра энергетики занимает Дженнифер Грэнхолм.

Республиканец уже начал формировать свой будущий кабинет. Он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должность, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).