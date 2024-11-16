Newsweek: хорошие отношения Трампа и Маска могут испортиться из-за Китая

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Взаимоотношения избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска могут испортиться на фоне различий во взглядах на американо-китайские отношения. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Как отмечает издание, в Шанхае расположена "гигафабрика", принадлежащая компании Tesla. В конце апреля Маск на встрече с премьером Госсовета Китая Ли Цяном назвал этот завод лучшим предприятием Tesla, подчеркнув, что его компания "намерена продолжать укреплять взаимодействие с КНР для достижения взаимовыгодных результатов".

По мнению журнала, "связи" предпринимателя с КНР могут негативно повлиять на его положение в администрации Трампа.

"Трамп и Маск могут поссориться, так как Маск окажется противником жесткой экономической политики в отношении Китая", – отметил эксперт исследовательского центра Asia Society Policy Institute Нил Томас.

Однако, по мнению Томаса, в итоге конфликта удастся избежать, и Маск сможет помочь Трампу сформировать политику в отношении Пекина.

Ранее Трамп заявил, что Маск совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE). По словам республиканца, Маск и Рамасвами займутся "демонтажем правительственной бюрократии, сокращением избыточных правил, сокращением расточительных расходов и реструктуризацией федеральных агентств".

Между тем, по данным некоторых СМИ, окружение Трампа недовольно, что Маск ведет себя как сопрезидент США. Отмечается, что бизнесмен отстаивает свои взгляды на будущее президентство республиканца в агрессивной манере и "наступает на пятки" другим единомышленникам политика.