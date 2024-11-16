NYT: советник Трампа Борис Эпштейн может стать спецпосланником США по Украине

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Родившийся в Москве советник избранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн может занять должность спецпосланника Соединенных Штатов по Украине. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как утверждают журналисты, с подобной инициативой выступил сам Эпштейн. По данным издания, предложение "шокировало" некоторых членов команды Трампа. Однако отмечается, что избранный президент США выслушал своего советника с интересом.

Предлагая свою кандидатуру, Эпштейн, у которого нет дипломатического опыта, подчеркнул, что по обе стороны украинского конфликта у него есть родственники.

Ранее Трамп выдвинул на пост спецпосланника по Украине Брайана Хука. В прошлом дипломат занимал должность специального представителя Соединенных Штатов по Ирану.