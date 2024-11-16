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Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома
Фото: AP Photo/Seth Wenig
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении пресс-секретарем Белого дома 27-летней Кэролайн Ливитт, отвечавшей за взаимодействие со СМИ в его предвыборной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.
Ливитт уже работала в администрации Трампа во время его первого срока. Тогда она занимала должность помощника пресс-секретаря.
Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп на следующий день объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.
Республиканец уже начал формировать свой будущий кабинет. Он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ.
Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должность, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).
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