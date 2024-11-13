Bloomberg: Маск после победы Трампа может стать новым олигархом в США

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Американский миллиардер Илон Маск после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может стать новым олигархом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Маск вложил в предвыборную кампанию республиканца около 132 миллионов долларов, так как относился к этому как к собственному бизнесу. Также бизнесмен выступал перед публикой вместе с Трампом, а в своих соцсетях резко критиковал команду демократа Камалы Харрис.

Кроме того, журналисты вспомнили высказывание вице-президента политического маркетингового агентства Harris Media Джозайи Гейтер, которая считала, что Маск своими вложениями в кампанию республиканца "снизил барьер" для других его сторонников. В связи с этим, по ее предположению, "среди молодых мужчин стало нормальным поддерживать Трампа".

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп на следующий день объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Республиканец уже начал формировать свой будущий кабинет. Так, он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ.

Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должность, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE). Название нового департамента аналогично названию криптовалюты DOGE, которую поддерживает предприниматель.

