Агентство США по международному развитию оказалось в центре скандала

Агентство США по международному развитию (USAID) оказалось под пристальным вниманием после того, как президент Дональд Трамп приостановил ряд программ и раскрыл данные о расходах организации.

Стали известны расходы, которые вызвали вопросы у многих. Например, 47 тысяч долларов на постановку "трансгендерной оперы" (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) в Колумбии или 1,5 миллиона долларов на проекты по расовому разнообразию в Сербии.

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