Посольство КНР назвало ответ страны на пошлины США обоснованным

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Меры, принятые Китаем в ответ на пошлины США, полностью справедливы и обоснованны, заявили представители посольства КНР в Вашингтоне. Их комментарий был опубликован на сайте дипведомства.

"В соответствии с соответствующими законами, нормативными актами и основными принципами международного права, Китай принял необходимые ответные меры, которые являются полностью справедливыми и обоснованными", – подчеркнули дипломаты.

Китай ввел пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Они начнут действовать с 10 февраля 2025 года.

Этот шаг стал ответом страны на аналогичное решение Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп ввел торговые пошлины на товары из Китая в размере 10%. Они вступили в силу 4 февраля 2025 года. Причиной для такого решения власти США назвали тот факт, что КНР якобы поставляла в страну нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.