Пошлины США против импорта из КНР вступили в силу

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Американские пошлины в размере 10% в отношении импорта из Китая вступили в силу 4 февраля, сообщает агентство Reuters.

По данным СМИ, новые тарифы начали действовать в 00:01 (08:01 по московскому времени).

США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики 2 февраля. В ответ на это китайская сторона решила подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). МИД Китая также напомнил, что в торговой и тарифной войне не может быть победителей.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что страна введет ответные пошлины в размере 25% на американские товары.

Однако позже Трюдо заявил, что Вашингтон приостановит введение пошлин на 30 дней. По его словам, решение принято после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Приостановка введения пошлин на месяц также коснулась Мексики. Договоренности были достигнуты после беседы мексиканского президента Клаудии Шейнбаум с Трампом.