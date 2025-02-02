Китай подаст иск в ВТО в ответ на тарифы США

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Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США на импорт китайских товаров, а также введет контрмеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

В сообщении подчеркивается, что одностороннее введение тарифов нарушает правила ВТО и наносит ущерб торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и США.

КНР выступает против данных тарифов США и выражает сильное недовольство. Китайская сторона призывает Штаты исправить ошибочные действия и двигаться навстречу Китаю, а также решать проблемы, основываясь на принципах равенства, взаимного уважения, выгоды, вести откровенный диалог, укреплять сотрудничество и управлять разногласиями.

Американский лидер Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объясняла подобное решение тем, что страны поставляли и позволяли распространять в Штатах нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев.

Товары из КНР будут облагаться пошлиной в размере 10%. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит ответные импортные пошлины в размере 25% на товары из США.

В свою очередь, мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны США поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны.

