США введут 1 февраля пошлины на поставки из Канады, Китая и Мексики

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп введет 1 февраля пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент завтра введет пошлины в размере 25% в отношении Мексики, пошлины в размере 25% в отношении Канады и пошлины в размере 10% в отношении Китая за то, что они поставляли и позволяли распространять в нашей стране нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев", – заявила Ливитт.

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ными пошлинами в случае, если они попытаются создать собственную валюту или поддержат любую другую в качестве замены доллара США в международной торговле. Глава Белого дома заявил о жестких торговых мерах, которые будут предприняты против любых стран, пытающихся заменить доллар в торговых операциях.