США ввели санкции против Колумбии из-за отказа принять рейс с мигрантами

Фото: ТАСС/Felix Marquez/dpa/picture-alliance

США ввели санкции и пошлины на все товары из Колумбии за отказ принять депортированных мигрантов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, двум рейсам по репатриации из США с большим количеством нелегальных преступников не разрешили приземлиться в Колумбии.

"Отказ (отданный президентом Колумбии Густаво. – Прим. ред.) Петро по этим рейсам поставил под угрозу национальную и общественную безопасность Соединенных Штатов, поэтому я поручил своей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры", – приводит слова Трампа РИА Новости.

Как отметил американский лидер, пошлины в 25% на товары из Колумбии повысятся до 50% в течение недели. Трамп также подчеркнул, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных из США граждан Колумбии.

Кроме того, был запрещен въезд в США для колумбийских чиновников и введены визовые ограничения против членов их семей и других приближенных.

Ранее Мексика отказала Соединенным Штатам Америки в приеме военного самолета с нелегальными мигрантами. Всего в Гватемалу направлялись два самолета C-17 ВВС США. Каждый перевозил на борту по 80 человек. Однако борт, который должен был приземлиться в Мексике, так и не вылетел.

В первый день президентства Трамп подписал прокламацию о введении режима ЧС на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.