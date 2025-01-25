NBC: Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами

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Мексика отказала Соединенным Штатам Америки в приеме военного самолета с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

"Мексика в четверг (23 января. – Прим. ред.) отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что, по крайней мере, на время нарушило планы администрации (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа по депортации иммигрантов в страну", – заявили в СМИ.

Собеседники издания подчеркнули, что всего в Гватемалу направлялись два самолета C-17 ВВС США. Каждый перевозил на борту по 80 человек. Однако борт, который должен был приземлиться в Мексике, так и не вылетел. Причина отказа в принятии воздушного судна не указывается.

В первый день президентства Трамп подписал прокламацию о введении режима ЧС на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

Американский лидер заявил, что за последние четыре года обстановка с незаконными мигрантами в Штатах привела к массовому хаосу, в том числе к гибели многих невинных граждан.

Кроме того, Трамп приказал Минюсту, Госдепу и министерству внутренней безопасности США принять все меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, попавших в страну через южную границу.